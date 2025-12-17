DOLAR
KBÜ'de "Bağımlılıkla Mücadelede Sanatın İyileştirici Gücü" Sergisi

Karabük Üniversitesi'nde açılan sergi, ÜNİDES desteğiyle bağımlılıkla mücadelede sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:21
Karabük Üniversitesi'nde ÜNİDES kapsamında düzenlenen sergi, bağımlılıkla mücadelede sanatın iyileştirici ve dönüştürücü rolünü ön plana çıkardı. Etkinlik, üniversite topluluklarının iş birliğiyle toplumsal farkındalık yaratmayı hedefledi.

Sergi ve organizasyon

Sergi, KBÜ Sanatla Terapi ve İyi Oluş Kulübü tarafından hazırlandı. Danışmanlığını Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaşın, koordinatörlüğünü ise KBÜ mezunu Selcan Tunç'un üstlendiği proje, Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı.

Açılış ve katılımcılar

Serginin açılışına KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meral Batur ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eserler ve ziyaretçi deneyimi

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ile kulüp üyelerinin hazırladığı eserlerde, bağımlılıkla mücadelede umut, dönüşüm ve iyileşme temaları işlendi. Ziyaretçiler, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar aracılığıyla duygusal açıdan güçlü bir sanat deneyimi yaşadı; sergi gençlerin sanatla sosyal sorunlara dikkat çekme potansiyelini gösterdi.

Projenin hedefi

Proje Koordinatörü Selcan Tunç, ÜNİDES desteğiyle yürütülen çalışmayla gençlerin iyi oluş hâlini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti ve "Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi ve sanatın iyileştirici gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

