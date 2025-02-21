KBÜ ve Akdeniz Üniversitesi'nden Sosyalfest 2025 İşbirliği Protokolü

Karabük Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi, Sosyalfest 2025 için kurumsal işbirliği protokolü imzaladı. Festivalin hedefi 1 milyon katılım ve 20 bin proje başvurusu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:16
KBÜ ve Akdeniz Üniversitesi'nden Sosyalfest 2025 İşbirliği Protokolü

KBÜ ile Akdeniz Üniversitesi Arasında "Sosyalfest" İşbirliği Protokolü İmzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Akdeniz Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında bir kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalanarak önemli bir adım atıldı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Antalya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü ile bir araya geldi.

Sosyalfest 2025'in Hedefleri

Rektör Kırışık, Sosyalfest 2025'in bu yıl iki üniversite tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçen sene KBÜ'nün merkez yerleşkesinde organize edilen festivalde 4 bine yakın proje başvurusu aldık ve 100 bine yakın katılım sağlandı. 400 stant kuruldu ve 123 sosyal etkinlik gerçekleştirildi." dedi.

Kırışık, bu yılki festivalin Ankara'da düzenlenmesini hedeflediklerini ve 1 milyon katılım ile Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde 20 bin projenin başvurusunu hedeflediklerini ifade etti. Festival kapsamında 'Türkiye Yüzyılı', 'Türk Dünyası', 'İlahiyat' ve Sağlıkfest gibi kategoriler bulunuyor. Özellikle Türk Dünyası kategorisine vurgu yapan Kırışık, projelerin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden gelmesini beklediklerini belirtti.

Başvurular ve Ödüller

Festivale başvuruların sosyalfest.org web sitesi üzerinden alınacağını ifade eden Kırışık, son başvuru tarihinin 30 Nisan olduğunu duyurdu. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve serbest kategorilerde; öğrenci, gençler ve vatandaşların yarışmaya katılabileceğini söyledi. İlk festivalde 14 kategoride 700 bin lira ödül dağıtıldığını hatırlatan Kırışık, bu yılki ödüllerin de yakında açıklanacağını bildirdi.

Rektör Kırışık, jüri sisteminin üniversitelerden hocalardan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki öğretmenlerden oluşacağını, değerlendirmelerin yazılım üzerinden iki aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ve jüri üyelerinin yarışmacıların kimliklerini göremeden değerlendirme yapacağını belirtti.

Karabük Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut ve koordinatör yardımcısı öğretim görevlisi Abdurrahim Topal da ziyaretlerde hazır bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Akdeniz Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Akdeniz Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Kırışık, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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