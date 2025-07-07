KCG Tekstil'den Mısır'a 24 Milyon Dolar Yatırım

KCG Tekstil, Mısır'da Yeni Fabrika İle Yatırımlarını Büyütüyor

Türk tekstil devi KCG Tekstil, Mısır'daki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 10 Ramazan Sanayi Bölgesi'nde 24 milyon dolarlık ek yatırım yaparak yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Temel Atma Töreninde Önemli İsimler

Mısır'da 2007 yılından bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren KCG Tekstil'in temel atma törenine, şirket sahibi Yılmaz Küçükçalık ve şirketin üst düzey yetkilileri, Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib, Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) Başkanı Husam Heyba, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen katıldı.

İstihdam Artışı ve İhracat Hedefleri

Şirketin, ekim ayında yapacağı bu yatırım, mevcut 1800 kişilik iş gücüne 500 yeni istihdam ekleyerek toplamda 2300 Mısırlıya iş sağlamayı hedefliyor. KCG Tekstil, günümüzde 65 milyon dolarlık yatırım düzeyine ulaşmış durumda ve yeni yatırımla birlikte yıllık ihracat hedefinin 100 milyon doları bulması bekleniyor.

Büyükelçi Şen'in Vurguları

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, törende Mısır’daki Türk yatırımlarının genişlemesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Türkiye ile Mısır arasındaki coğrafi ve kültürel yakınlık ile birleşen dostane ilişkilerin, Türk yatırımları için Mısır'ı başlıca bir destinasyon haline getirdiğini vurguladı.

Ekonomik İş Birliği Öncelikli

Şen, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının Mısır'ın dış ticaretinde Türkiye'nin önemli bir yere sahip olmasını sağlayacağını belirtti. Ekonomik iş birliği yeniliklerinin, bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma için gerekli olduğuna dikkat çekti.

KCG Tekstil’in Ürün Çeşitliliği

200 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren KCG Tekstil, perde, yatak takımları, dekoratif yastık kılıfları, masa örtüleri ve döşemelik kumaşlar gibi birçok ev tekstili ürünü sağlıyor. Şirketin Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İngiltere ve Çin'de de satış ofisleri bulunuyor.

Türk şirketi KCG Tekstil, ülkedeki yatırımlarına 24 milyon dolarlık ilave yatırım yaparak 10 Ramazan Sanayi Bölgesinde yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Mısır'da 2007 yılından bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren KCG Tekstil'in temel atma törenine, şirket sahibi Yılmaz Küçükçalık (sağ 2) ve şirketin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib (sağ 3), Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) Başkanı Husam Heyba (sağda) ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (solda) katıldı.

Türk şirketi KCG Tekstil, ülkedeki yatırımlarına 24 milyon dolarlık ilave yatırım yaparak 10 Ramazan Sanayi Bölgesinde yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Mısır'da 2007 yılından bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren KCG Tekstil'in temel atma törenine, şirket sahibi Yılmaz Küçükçalık (sağ 2) ve şirketin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib (sağ 3), Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) Başkanı Husam Heyba (sağda) ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (solda) katıldı.