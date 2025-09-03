DOLAR
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor

KDC, M23'ü Kuzey ve Güney Kivu'da insan hakları ihlali ve gençleri silahlı gruplara zorlamakla suçladı; çatışmalar yüzünden 1 milyon yerinden, 7 bin ölü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:59
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor

KDC, M23'ü gençleri silah altına almakla suçladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubunu insan haklarını ihlal etmek ve gençleri silahlı gruplara katılmaya zorlamakla suçladı.

KDC İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, M23'ün kontrol ettiği Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde sivillere yönelik ağır hak ihlallerinde bulunduğunu bildirdi. Shabani, yaşam koşullarının kötü ve güvenliğin sağlanamadığı bölgelerde halkın yoğun hak ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Shabani, gençlerin kaçırılarak silahlı gruplara katılmaya zorlandığını ve ülkenin doğusunun yıllardır süren şiddet olaylarıyla sarsıldığını belirtti. Bakan, 'M23 isyancı grubu kontrol ettiği bölgelerde devletin yerine geçecek paralel bir yönetim kurma girişiminde bulunuyor. Bu da ülke için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.' dedi.

Çatışmalar, ateşkes ve müzakereler

Shabani, M23'ün 2021'de yeniden ortaya çıktığını ve çatışmaları daha da şiddetlendirdiğini kaydetti. M23 daha önce insan hakları ihlallerine ilişkin suçlamaları reddetmişti.

KDC hükümeti ile M23, 19 Temmuz'da Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik müzakere turu için 27 Ağustos'ta yeniden bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, tarafların temmuz ayında imzalanan ateşkese ilişkin uygulama konularını ele aldığını açıklamıştı.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda'dan lojistik ve askeri destek aldığını öne sürerken, Ruanda bu suçlamaları reddediyor.

İnsani bilanço

İsyancıların yıl başından bu yana düzenledikleri saldırılar sonucu M23 üyeleri, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma çevresinde geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Öte yandan Güney Kivu'nun başkenti Bukavu hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.

