Keban Biberi, Elazığ'da Devlet Desteğiyle Seralarda Yetiştiriliyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ata tohumundan yetiştirilen ve geçtiğimiz yıl tescillenen Keban biberi hasat edilmeye başlandı. Kaymakamlık tarafından sunulan projeyle, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nden sağlanan %70 hibe desteği ile kurulan seralarda üretim yapılıyor.

Bölgenin *iklim şartları* ve *toprak yapısı*, Keban biberinin kendine has aromasını, tadını ve iriliğini geliştirmektedir. İlçe halkı, dededen kalma tohumlarla bu lezzeti yetiştiriyor ve biber, hem taze hem de kurutmalık olarak büyük şehirlerden ve gurbetçilerden yoğun ilgi görüyor.

Tescilleme ve Ekim Alanlarının Artışı

Elazığ'ın Keban biberinin tescili, Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu 4 Kasım 2024'te gerçekleşti. Artan talep doğrultusunda, Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklıklarıyla ekim alanları artırılmakta.

Geçen yıl kurulan seralarda bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Keban biberi hasadının, ilçe çiftçileri için önemli bir geçim kaynağı olması bekleniyor.

Ada Tohumlarından Eşsiz Lezzet

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, bu biberin özellikle Keban ilçesinin iklim koşullarında yetiştiğini belirtti. Seçkin, "Keban biberinin lezzeti, bu yörenin sıcaklığında ve güneş ışığından yeterince faydalanabilmesinde saklı. Biberimizin iriliği, etliği ve dokusunun kalın olması da onu diğerlerinden ayıran önemli özelliklerdir" dedi.

Artan Talep Karşısında Üretim Hedefleri

İlçede 350 üretici, toplamda 200 dekar alanda Keban biberi yetiştiriyor. Üreticinin hedefi, son yıllarda artan talep karşısında üretim oranını yükseltmek. Seçkin, "Geçen yıl yaklaşık 160-170 ton üretim gerçekleştirdik, bu yıl bu rakamı en az 250-300 tona çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzyıllık Tohumlar ile Lezzetten Ödün Vermiyorlar

Üreticilerden Ömer Albayrak, bu yıl seralarda biber yetiştiriciliğine başladıklarını ve bu sayede üretimlerini artırdıklarını ifade etti. "140-150 yıldan beri atadan kalma tohumları kullanıyoruz. Keban biberi dışında başka bir yerde bu lezzeti bulmak mümkün değil" dedi.

Keban biberinin talebini karşılamakta zorluk çektiklerini belirten Albayrak, devlet desteği ile kurduğu serayı büyütmek istediğini söyledi. Diğer bir üretici Zülküf Ertürk ise seraların sağladığı avantajlarla müşterilerine daha erken biber sunduklarını ve kazançlarını artırdıklarını anlattı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen ve geçen yıl tescillenen Keban biberinin seralarda hasadı yapılıyor. Bölgenin iklim şartları ve toprak yapısından dolayı kendine has aroması, tadı ve iriliği olan Keban biberi, ilçe halkı tarafından dededen kalma tohumlarla yetiştiriliyor. Geçen yıl Kaymakamlık tarafından Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine sunulan projeyle ilçede yüzde 70 hibe desteğiyle kurulan seralarda bu yıl ilk defa Keban biberinin hasadı gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen ve geçen yıl tescillenen Keban biberinin seralarda hasadı yapılıyor. Bölgenin iklim şartları ve toprak yapısından dolayı kendine has aroması, tadı ve iriliği olan Keban biberi, ilçe halkı tarafından dededen kalma tohumlarla yetiştiriliyor. Geçen yıl Kaymakamlık tarafından Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine sunulan projeyle ilçede yüzde 70 hibe desteğiyle kurulan seralarda bu yıl ilk defa Keban biberinin hasadı gerçekleştirildi.