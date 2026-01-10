Keçiören Belediyesi: Kışta Park ve Yeşil Alan Bakımı Sürüyor

Keçiören Belediyesi Kışta da Park ve Yeşil Alan Bakımında

Keçiören Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını kış aylarında da sürdürmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki ağaçlarda gençleştirme budaması ve tıraşlama işlemlerine devam ediyor. Hazırlanan program kapsamında vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınıyor.

Keçiören Budama ekibi ilçe genelindeki çınar, ıhlamur ve diğer peyzaj ağaçlarında estetik görünümü korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Ağaçların daha sağlıklı gelişim göstermesi amacıyla kuruyan dallar temizlenirken, formunu kaybetmiş bitkilere yeniden şekil veriliyor.

Başkan Özarslan: Yeşil dokuyu koruyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan konuyla ilgili, "Daha güzel ve düzenli bir Keçiören için parklarımızdaki ağaçları mevsim şartlarına uygun şekilde buduyor, estetik özelliklerini yeniden kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendirerek gerekli müdahaleleri yapıyoruz. İlçemizdeki yeşil alanların daha bakımlı görünmesi ve ağaçlarımızın sağlıklı kalması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

