Keçiören'de baltayla saldırı: Baba ve oğlu 5 Eylül'de hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Keçiören ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldırdığı öne sürülen Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin hakkında mahkemece kabul edildi. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin incelemesini tamamladı ve davanın ilk duruşmasının 5 Eylül'de görülmesine karar verdi.

İddianamenin içeriği

İddianamede, olayın 1 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtilerek, şüphelilerin trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K.'nın bulunduğu araca saldırdığı kaydedildi. Aynı belgede, her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyete sahip olduğunun değerlendirildiği ve müşterek fail oldukları vurgulandı.

İddianamede yer alan ayrıntılarda, Veysel Keskin'in aracını müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan inip camı kırmak amacıyla yumruk attığı ve ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatıldı. Turgay Keskin'in baltayı alarak müştekilerin bulunduğu araca zarar verdiği, babasının ise bu sırada engelleyici bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Deliller ve suçlama

İddianamede, kamera görüntüleri ve deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin baştan itibaren iştirak iradesiyle hareket ettikleri, eylemlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurdukları sonucuna varıldığı ifade edildi. Baba ve oğulun, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçunu zincirleme şekilde işledikleri kaydedildi.

Başsavcılık, Veysel Keskin ve Turgay Keskin hakkında her birine 7'şer yıla kadar hapis sözkonusu olan bu suçtan cezalandırılmaları talebiyle dava açtı. İlk duruşma 5 Eylül'de görülecek.