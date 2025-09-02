DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,68%
ALTIN
4.605,32 -0,18%
BITCOIN
4.536.478,85 -1,35%

Keçiören'de baltayla saldırı: Baba ve oğlu 5 Eylül'de hakim karşısında

Keçiören'de trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğlu hakkında iddianame kabul edildi; ilk duruşma 5 Eylül'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:52
Keçiören'de baltayla saldırı: Baba ve oğlu 5 Eylül'de hakim karşısında

Keçiören'de baltayla saldırı: Baba ve oğlu 5 Eylül'de hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Keçiören ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldırdığı öne sürülen Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin hakkında mahkemece kabul edildi. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin incelemesini tamamladı ve davanın ilk duruşmasının 5 Eylül'de görülmesine karar verdi.

İddianamenin içeriği

İddianamede, olayın 1 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtilerek, şüphelilerin trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K.'nın bulunduğu araca saldırdığı kaydedildi. Aynı belgede, her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyete sahip olduğunun değerlendirildiği ve müşterek fail oldukları vurgulandı.

İddianamede yer alan ayrıntılarda, Veysel Keskin'in aracını müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan inip camı kırmak amacıyla yumruk attığı ve ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatıldı. Turgay Keskin'in baltayı alarak müştekilerin bulunduğu araca zarar verdiği, babasının ise bu sırada engelleyici bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Deliller ve suçlama

İddianamede, kamera görüntüleri ve deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin baştan itibaren iştirak iradesiyle hareket ettikleri, eylemlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurdukları sonucuna varıldığı ifade edildi. Baba ve oğulun, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçunu zincirleme şekilde işledikleri kaydedildi.

Başsavcılık, Veysel Keskin ve Turgay Keskin hakkında her birine 7'şer yıla kadar hapis sözkonusu olan bu suçtan cezalandırılmaları talebiyle dava açtı. İlk duruşma 5 Eylül'de görülecek.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
4
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
5
İstanbul'da Ağustos'ta 2 bin 578 Hükümlü ve 5 bin 201 Şüpheli Yakalandı
6
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
7
Kırşehir'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari B.U. Yakalandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini