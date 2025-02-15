KEFEK ve BM, Kadınların Siyaset ve Karar Alma Süreçlerine Katılımını Artırmayı Hedefliyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, yapay zekanın kadın erkek eşitliği perspektifinden ele alınması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul Sapanca'da düzenlenen "Kadınların Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılımının Güçlenmesi Bilgi Paylaşım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, yapay zekanın ve dijitalleşmenin getirdiği riskler ve fırsatlar üzerine farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yapay Zeka ve Cinsiyet Eşitliği

Erdoğan, yapay zekanın, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlama açısından önemli bir araç olabileceğini ifade etti. İşe alım süreçlerinde tarafsızlığın sağlanması, ücret adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması ve çalışanların yeteneklerinin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın yanlış kullanımı durumunda, kadın erkek eşitliğini olumsuz etkileyen önyargıların dijital ortamda yayılabileceğine dikkat çekti.

Dengeli Veri Setleri Oluşturulmalı

Erdoğan, yapay zekanın adil ve tarafsız şekilde kullanılabilmesi için öncelikle çeşitli veri setlerinin oluşturulmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Farklı cinsiyet, etnik köken, yaş ve sosyoekonomik statüde bireyleri temsil eden dengeli veri setlerinin önemine değinen Erdoğan, olumlu algoritmaların geliştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Gelecek İçin Eğitim ve Farkındalık

Eğitim kurumlarındaki yapay zeka eğitiminin, kadın erkek fırsat eşitliği bilincinin aşılanmasıyla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu sayede daha kapsayıcı bir gelecek inşa edileceğine inandığını sözlerine ekledi. KEFEK, bu alandaki çalışmalarıyla katkı sağlamak üzere "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyonu"nu kurdu.

Pekin+30 ve İşbirliği Fırsatları

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Direktör Vekili Zeliha Ünaldı, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun 30. yıl dönümünün, cinsiyet eşitsizliklerinin üstesinden gelmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Ünaldı, toplantının bölgesel uzlaşı ve bilgi değiş tokuşu için bir platform sunduğunu vurguladı.

Yerel ve Uluslararası İşbirliği

Programda İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar gibi isimler de yer aldı. Program, KEFEK başkanvekilleri ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi yetkililerinin katılımıyla basına kapalı bir şekilde devam etti.

Bu süreçte, tam katılımın sağlanması ve engelli kadınların kalkınma süreçlerinde etkili bir şekilde yer alması için çalışmalara devam edeceğini belirten Erdoğan, toplumun her kesiminin güçlendirilmesi adına adımlar atacaklarını ifade etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisince, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde "Kadınların Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılımının Güçlenmesi Bilgi Paylaşım Toplantısı" gerçekleştirildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisince, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde "Kadınların Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılımının Güçlenmesi Bilgi Paylaşım Toplantısı" gerçekleştirildi.