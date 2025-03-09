Kefr Killa'da İsrail Ateşi: 1 Kişi Yaralandı

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Lübnan'ın Kefr Killa beldesinde 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:08
Kefr Killa'da İsrail Ateşi: 1 Kişi Yaralandı

Lübnan'ın güneyinde yer alan ve sınır hattına yakın konumda bulunan Kefr Killa beldesinde 1 kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, olayda yaralanan Lübnan vatandaşının durumunun kritik olduğunu duyurdu. Saldırı ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

27 Kasım 2024 tarihinde Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ederek saldırılarda bulunuyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda en az 84 kişi hayatını kaybetti ve 284 kişi yaralandı.

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