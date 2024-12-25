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Kel Kartal, ABD'nin Resmi Ulusal Kuşu Oluyor

ABD Başkanı Joe Biden, kel kartalı ülkenin ulusal kuşu ilan eden yasayı imzaladı. Kartal, 240 yıllık simgesel bir geçmişe sahip.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:25
Kel Kartal, ABD'nin Resmi Ulusal Kuşu Oluyor

Kel Kartal Resmen ABD'nin Ulusal Kuşu İlan Edildi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin simgelerinden biri olan kel kartalı, resmi olarak ABD'nin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısını imzaladı. Axios'un haberine göre, 240 yılı aşkın bir süredir ABD'nin simgelerinden biri olarak kabul edilen kel kartal, bu yasa ile birlikte resmen ülkenin ulusal kuşu haline geldi.

Kel kartal sembolü, 1782'den bu yana ABD resmi belgelerinde yer almakta olup, başkanlık bayrağı, askeri nişanlar ve para birimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Biden, görev süresinin sonuna yaklaşırken, kel kartalı ulusal kuş ilan eden yasa tasarısı da dahil olmak üzere toplam 50 yasa tasarısını imzaladı. Bu yasalar arasında, Kongre üyelerinin belirli suçlardan hüküm giymeleri halinde emekli maaşlarını almalarını engelleyen bir tasarı da bulunmaktadır.

İmzalanan yasalar arasında ayrıca, Kurumsal Çocuk İstismarını Durdurma Yasası da yer almaktadır. Kuzey Amerika'ya özgü olan kel kartal, resmi belgelerde sıkça kullanılsa da daha önce resmi olarak ulusal kuş olarak tanımlanmamıştı.

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