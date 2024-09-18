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Kelaynakların Göç Rotası: Dr. Johannes Fritz'in Mücadelesi

Dr. Johannes Fritz, kelaynak kuşlarına unutulan göç yollarını iklim değişikliği koşullarında öğretmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:03
Kelaynakların Göç Rotası: Dr. Johannes Fritz'in Mücadelesi

Kelaynakların Göç Yolculuğuna Rehberlik Ediyor

Nesli tehlike altında olan kelaynakların, hayatta kalabilmesi için alternatif göç yolları arayan Avusturyalı Biyolog Dr. Johannes Fritz, yaklaşık 20 yıldır bu kuşlarla birlikte uçmakta ve onlara unutulan rotaları öğretmektedir. Waldrappteam projesinin kurucusu olarak bu alanda büyük bir misyon üstlenen Fritz, iklim değişikliğinin yarattığı zorluklara dikkat çekiyor.

Waldrappteam Projesi

2001 yılında başlatılan Waldrappteam, kelaynak kuşlarının yüzyıllardır unuttukları göç yollarını öğretmek amacıyla kuruldu. Fritz'in liderliğindeki projede, bilim insanları microlight adı verilen hafif hava araçları ile kelaynakları uçurarak onlara yön göstermektedir.

Uçuş Deneyimleri ve Yöntemler

Projeye başlarken oldukça deneyimsiz olan Fritz, kuşlara ebeveynlerini izleme metodunu öğrettiklerini anlattı: "Kuşlar yumurtadan çıktıklarında bir ebeveyn seçer ve onu takip eder. Biz de o ebeveyn rolünü üstlenerek kuşlarımı izlemesini sağladık". 2003 yılında ilk başarılı göçlerini yaparak kelaynakları İtalya'nın Toskana bölgesine ulaştırdılar.

İklim Değişikliği Etkileri

İklim değişikliği nedeniyle göç yollarında zorluklar yaşayan kelaynaklar için Fritz ve ekibi, yeni rotalar geliştirmek zorunda kaldı. "Geçtiğimiz kış kuşların göç zamanlamaları değişti. İklim krizi nedeniyle doğru hava akımlarını bulmakta zorluk çekiyorlar" dedi. 2023 yılındaki ikinci uçuşları ile Toskana'dan İspanya’nın Endülüs bölgesine yönlendirmeyi planlıyorlar.

Geleceğin Korunması

Küresel ısınmanın tehlikelerini vurgulayan Fritz, "Hayatta kalma şanslarının artırılması için bu yeni göç yollarının öğretilmesi hayati önem taşıyor. Aksi halde, türlerinin devamı tehlikeye girebilir" şeklinde konuştu. Bunun yanında, iklim değişikliğine dair insan müdahalesinin kaçınılmaz olduğu mesajını verdi.

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