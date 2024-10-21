Kemal Advan Hastanesi Müdürü, Gazze'deki Çocukların Durumunu Belgeliyor

Gazze'deki Çocukların Korkunç Durumu

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda ölen ve yaralanan çocukların durumunu belgeliyor.

İnsani Krizin Ortaya Çıkması

Hüsam Ebu Safiye, video çekimiyle, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki kötü durumu kamuoyuna duyurdu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, bu görüntüyü paylaşarak, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde durum felaket. Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye yoğun bakımın gerçekliğini anlatıyor" şeklinde bilgi verdi.

Çocukların Korkunç Yaraları

Videoda Ebu Safiye, bölgedeki katliamın çoğunluğunun çocukları etkilediğini ifade etti. Örneğin, hastaneye getirilen bir çocuğun durumu hakkında, "Bu çocuk, göğsünde ve karın bölgesinde şarapnel parçalarından muzdarip" dedi. Diğer bir çocuk için ise, "Bu çocuk kısa süre önce yaşanan katliamın kurbanı ve maalesef onu hayata döndüremedik" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Göç Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini 17 gündür yoğun bombardıman altında tutuyor. Bu saldırılar ile on binlerce Filistinlinin göç ettirilmesi planlanıyor. "Generaller Planı" olarak bilinen uygulama, bu hedefle hayata geçiriliyor.

Sonuç

Ebu Safiye, videoda, "Durum tam anlamıyla felaket, gece yarısı yoğun bakımda durum böyle" sözleriyle durumu özetledi. İnsanlığa karşı işlenen bu trajedi, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.