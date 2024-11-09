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Kemal Advan Hastanesi Müdürü: 'Gerçek Bir Soykırım Halinde Yaşıyoruz'

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanları sürerken, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, 'soykırım' çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:46
Kemal Advan Hastanesi Müdürü: 'Gerçek Bir Soykırım Halinde Yaşıyoruz'

İsrail Bombardımanları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey bölümünde kuşatma altındaki Deyr el-Belah kentindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, bölgenin iç açıcı olmayan durumunu aktardı.

Bölgedeki Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Ebu Safiyye, sosyal medyada yayımladığı görüntülü açıklamada, İsrail bombardımanının devam ettiğini ve bu durumun günlük yaşamı nasıl etkilediğini vurguladı. Yiyecek, ilaç ve su gibi yaşamsal ihtiyaçların kısıtlılığı nedeniyle çocuklarda ve yetişkinlerde açlık belirtileri gözlemlendiğini ifade etti.

Yetersiz Beslenme Tehlikesi

Hastane Müdürü, gelecekte yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak hastalıkların yaygınlaşacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Bunun yanı sıra, ilaç stoklarının tükenmekte olduğunu ve hastaneye gelen yaralıların tedavi edilmesi için yeteri kadar uzman sağlık personeli bulunmadığını belirtti.

Ölümler Artıyor

İmkan yetersizliği nedeniyle her gün yaralıların hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Safiyye, “İsrail bombardımanı hiçbir yerde durmuyor. Gerçek bir soykırım halinde yaşıyoruz.” sözleriyle durumu kritik bir şekilde tanımladı.

İnsani Koridor Çağrısı

Ebu Safiyye, yaralıların tedavi edilmesi amacıyla uzman tıbbi personel, tıbbi malzeme ve ambulansların bölgeye girmesi için bir insani koridor açılması gerektiğini de vurguladı.

Dünya Ülkelerine Çağrı

Son olarak, Ebu Safiyye, dünya ülkelerine ve insan hakları örgütlerine seslenerek, Gazze'deki sağlık sistemine destek olmaları ve sağlık ekipleri ile tıbbi malzeme göndermeleri için çağrıda bulundu.

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