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Kemal Efendi Hayatını Kaybetti: Güney Afrika'daki Bağlarıyla Hatırlandı

Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin torunu Kemal Efendi, güney Afrika'da yaşamını yitirdi. Cenazesi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 04:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 04:44
Kemal Efendi Hayatını Kaybetti: Güney Afrika'daki Bağlarıyla Hatırlandı

Kemal Efendi'nin Vefatı

Güney Afrika'da, Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin torunlarından Kemal Efendi yaşamını yitirdi. 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermek üzere gönderilen Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen Kemal Efendi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Cenaze Töreni

Kemal Efendi'nin cenazesi, Cape Town'daki Mowbray Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasimine ailesi, yakınları ve Cape Town'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da törende yer aldı.

Sinan Yeşildağ'ın Açıklamaları

Yeşildağ, Kemal Efendi'nin Türkiye ile olan derin bağlarına vurgu yaparak, "Kemal Bey Türk olmaktan gurur duyan bir insandı. Efendi ailesi içinde çocukluğunda Türkiye'de eğitim gördüğü için Türkçeyi en iyi konuşanlardan biriydi," dedi.

Sinan Efendi'nin Hatıraları

Kemal Efendi'nin oğlu Sinan Efendi, babasının Türkiye'ye olan sevgisini dile getirerek, "Babam için Türkiye ikinci evi gibiydi," ifadelerini kullandı. Kemal Efendi, ilk ve ortaöğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Güney Afrika'ya döndüğünde de sık sık Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ebubekir Efendi'nin Mirası

Osmanlı hükümeti tarafından Tanzimat devrinde gönderilen Ebubekir Efendi, 1863 yılında Cape Town'a ulaşmış ve burada yaklaşık 17 yıl görev yapmıştır. Kız okulu dahil olmak üzere Türk-İslam okulları açan Ebubekir Efendi, bölge halkının konuştuğu Afrikaans dilini öğrenerek, bu dilde Arap harfleriyle "Beyanud'Din" isimli ilmihal kitabını kaleme almıştır. Ebubekir Efendi, Türkiye ile Güney Afrika arasında tarihi bağlar kurarak, geniş kültürel miras bıraktığı Cape Town'da 1880 yılında vefat etmiştir.

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