Kemal Kılıçdaroğlu'na Hakaret Soruşturması Başlatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla resen bir soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Başsavcılık, Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ekim tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda geçen ifadelere atıfta bulunarak, Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşıma yanıt olarak yaptığı açıklamaları inceledi.

Paylaşımın İçeriği

Erdoğan'ın paylaşımında, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşıma yönelik ifadeleri ise savcılık tarafından incelendi.

Savcılığın Değerlendirmesi

İnceleme sonucunda Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımında yer alan bazı ifadelerin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işleyebileceği değerlendirmesine varan savcılık, bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.