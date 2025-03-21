Keman Sanatçısı Laçin Akyol’un Ölümüne Neden Olan Sürücü Yargılanıyor

Mersin'de, otomobiliyle 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç (27), Akyol'un annesi Övül Akyol, babası Mahmut Akyol ve taraf avukatları katıldı.

Olay günü birkaç ayrıntıyı paylaşan sanık İ.H.Ç, ifadesinde, "Sol şeritte ilerlerken bir yayanın aniden önüne çıktığını" ileri sürdü. Sanık, çarpmayla yayanın kaputa çıktığını, bu sırada fren yaptığını ifade etti. Ancak yoldaki diğer aracın durduğunu göremediğini iddia etti. Aleyhine olan hususları kabul etmeyen İ.H.Ç, "Çarpma anından sonra frene bastım, yayayı göremedim. Eğer ceza verilecekse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum." dedi.

Laçin Akyol'un annesi Övül Akyol da sanıktan şikayetçi olduklarını vurguladı. Baba Mahmut Akyol ise olayda bir kasıt olduğuna inanarak, şu görüşleri dile getirdi: "İddianame bilinçli taksiri içeriyor. Olayda bilinçli taksiri aşan olası kast mevcuttur. Olası kastla öldürme suçu olması sebebiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz."

Mahkeme, taraf avukatlarını dinledikten sonra, iddia makamının dosyanın ağır ceza mahkemesine iletilmesi ve sanığın tutukluluğuna devam edilmesi talebini değerlendirdi. Sanık İ.H.Ç, mütalaaya katılmadığını belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatları ise somut delil bulunmadığını savundu. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın kasten öldürme suçu kapsamında kalıp kalmayacağına dair inceleme için ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Olayın Ayrıntıları: 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleşen kazada, Laçin Akyol arkadaşlarıyla birlikte karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç tarafından çarpılmış, 6 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma 26 Ocak’ta başlamış, İ.H.Ç, ev hapsi tedbiri ile yakalanmış, sonrasında ise “taksirle öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Laçin Akyol, birçok önemli etkinlikte sahne almış, 2015’te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü, 2016’da ise ikincilik ödülü kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye edilen keman onun müziğe olan tutkusunu simgeliyordu.

Sürücü İ.H.Ç hakkında hazırlanan iddianame, “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle mahkeme tarafından kabul edilmiştir.