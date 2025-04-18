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Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler

Kemer'de 7. Akra Gran Fondo bisiklet yarışları öncesi şehir turu ve eğlenceli müzik etkinlikleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:01
Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler

Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 7. Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışları öncesinde düzenlenen şehir turu ve müzik etkinlikleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kemer Belediyesinin desteklediği etkinlik, "Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla gerçekleştirildi. Yarışlar öncesinde Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda kurulan expo alanı, bisiklet tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Yarışların, yarın 98 ve 49 kilometrelik parkurlarda yapılacağı duyuruldu.

Şehir Turu ve Canlı Müzik Performansı

Ayrıca, "Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" projesi kapsamında düzenlenen şehir turuna Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriye tMeydanı'ndan başlayan tur, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sona erdi.

Etkinlik, Corendon Airlines ekibi Drifters Rainbow'un canlı müzik performansıyla devam etti. Müzik etkinliğine Kaymakam Solmaz'ın yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Expo alanında bazı turistler müzik eşliğinde dans ederken, diğer ziyaretçiler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Etkinlikte bisikletli çocukların sergilediği akrobasi gösterileri de etkinliğe renk katıldı.

Yarışların yarın saat 08.00'de Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanından başlaması planlanıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7. Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışları...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7. Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışları öncesinde şehir turu ve müzikli etkinlik gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7. Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışları...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7. Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışları öncesinde şehir turu ve müzikli etkinlik gerçekleştirildi.

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