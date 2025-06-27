Kentsel ve Kırsal İstihdam Projesi Ankara'da Tanıtıldı

Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Projesi Ankara'da Tanıtıldı

Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Desteği ile Uyum Projesi (INSURE), Ankara'da gerçekleştirilen bir program aracılığıyla tanıtıldı.

Bu proje, Türkiye'nin nitelikli iş gücünü geliştirme ve sosyal uyumu destekleme amacı güdüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım etkinliği, Ankara'daki bir otelde düzenlendi. Programa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yerinden Edilmişler İçin Önemli Bir Adım

Açılışta konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Dominguez, dünyada yerinden edilmiş 120 milyondan fazla kişinin bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin yerinden edilmiş büyük nüfuslara kapı açarak liderlik ve dayanışma gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, INSURE Projesi ile 12 binden fazla kişiye kentsel ve kırsal alanlarda kalkınma fırsatları sağlanacağını vurguladı.

Türk Kızılay’ın Rolü

Yusuf Ramazan Saygılı, Türk Kızılay olarak herkes için ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti. Saygılı, Türk Kızılay’ın uluslararası insani yardımda öncü konumda olduğunu ve göçmenlere destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

AB ve Türkiye İş Birliği

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, projenin sadece istihdamla değil, aynı zamanda haysiyet ve amaçla ilgili olduğunu vurguladı. Özellikle kadınların katılımına önem verdiklerini belirten Ossowski, Türkiye'nin tarım alanındaki başarısının önemli olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Vurgusu

Bakan Yardımcısı Alpkan, istihdam ve iş hayatına uyumun Bakanlık için temel görevlerden biri olduğunu belirtti. Düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınmasının önemini vurguladı ve işverenlerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Projenin Bütçesi ve Hedefleri

INSURE Projesi, 72,5 milyon avroluk bir bütçe ile yabancılar, uluslararası koruma altındakiler ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturmayı hedeflemektedir. Proje, mesleki ve sosyal beceri gelişimi ile kırsal alanda tarım işletmeleri ile kooperatiflerin kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

İstihdamın geliştirilmesini ve kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Desteği ile Uyum Projesi (INSURE), Ankara'da düzenlenen programla tanıtıldı. Tanıtıma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez (sağ 3), Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı (solda), Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu (sol 2), AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sol 3), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alphan (ortada), sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.

İstihdamın geliştirilmesini ve kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Desteği ile Uyum Projesi (INSURE), Ankara'da düzenlenen programla tanıtıldı. Tanıtıma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez (sağ 3), Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı (solda), Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu (sol 2), AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sol 3), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alphan (ortada), sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.