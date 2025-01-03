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Kenya'da 500 Kiloluk Metalik Cisim Üzerine İncelemeler Devam Ediyor

Kenya Uzay Ajansı, köye düşen büyük metalik cismin roketin ayırma halkası olduğunu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:48
Kenya'da 500 Kiloluk Metalik Cisim Üzerine İncelemeler Devam Ediyor

Kenya'da Metalik Cisim Üzerine İncelemeler

Kenya Uzay Ajansı, Makueni bölgesinde bulunan Mukuku köyüne düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki metalik cisimle ilgili incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

Cismin Özellikleri ve Düşüş Tarihi

Ajanstan yapılan açıklamada, 30 Aralık Pazartesi günü gökyüzünden düşen cismin 2,4 metre genişliğinde olduğu belirtildi. İlgili kaynaklar, bu metalik cismin roketle bağlantılı olup güvenlik açısından acil bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

İlk Değerlendirmeler ve Yerel Yetkililerin Tespiti

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, düşen cismin fırlatma aracının ayırma halkası olduğu öne sürüldü. Polis yetkilisi Julius Rotich, ajans ekibi ve yerel yetkililerin pazartesi günü bölgeye ulaştıklarında cismin hala sıcak ve yeni düştüğünü keşfettiklerini aktardı.

Kenya Uzay Ajansı, olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmayı sürdüreceklerini belirtti.

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