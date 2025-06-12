Kenya'da Sosyal Medya Fenomeninin Ölümü Protesto Edildi

Kenya'da Protestolar Büyüyor

Kenya'da, blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesi, geniş katılımlı protestolara yol açtı. Başkent Nairobi'de, gençler bütçe oturumu öncesinde Parlamento Yolu'nda (Parliament Road) toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Adalet Talebi

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, protestocular "Adalet istiyoruz" ve "Bütçeye değil adalete" sloganları atarak yürüyüş başlattı. Göstericiler, Ojwang'ın ölümünden sorumlu tutulan polis yetkilisi Eliud Lagat'ın istifasını talep etti. "Bu bir felaket, adalet istiyoruz" şeklindeki sloganlarla polis güçlerinin aşırı güç kullanımına karşı seslerini yükselttiler.

Güvenlik Güçleri Müdahalesi

Polis, bölgeyi güvenlik barikatlarıyla kapatarak, protestolara göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. 31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirilerde bulunduktan sonra 6 Haziran tarihinde gözaltına alınmıştı. Aynı gün içerisinde Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu’nda nezaret altındayken hayatını kaybetti.

Otopsi Raporu ve Kamu Tepkisi

Otopsi raporuna göre, polis açıklamalarının aksine, Ojwang'ın ölümü travma ve boyun sıkışması nedeniyle gerçekleşti. Bu duruma kamuoyu büyük bir tepki gösterdi ve olay, Kenya'daki polis şiddeti konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kenya'da blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesine tepki gösteren gençler, bütçe oturumu öncesi parlamento yolu üzerinde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Başkent Nairobi'de, sosyal medya fenomeni Ojwang'ın gözaltındayken hayatını kaybetmesine tepki olarak protesto gösterisi düzenlendi. Bütçe görüşmeleri öncesi Parlamento Yolu'nda (Parliament Road) düzenlenen protestoya çok sayıda genç katıldı. Güvenlik güçleri, göstericilere karşı göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya'da blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesine tepki gösteren gençler, bütçe oturumu öncesi parlamento yolu üzerinde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Başkent Nairobi'de, sosyal medya fenomeni Ojwang'ın gözaltındayken hayatını kaybetmesine tepki olarak protesto gösterisi düzenlendi. Bütçe görüşmeleri öncesi Parlamento Yolu'nda (Parliament Road) düzenlenen protestoya çok sayıda genç katıldı. Güvenlik güçleri, göstericilere karşı göz yaşartıcı gazla müdahale etti.