Kenya'daki Protestolar: 42 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'da Protestolar Sonrası Can Kaybı

Kenya Hükümeti, ülke genelinde yaşanan protestolar sırasında 42 kişinin yaşamını yitirdiğini resmi olarak duyurdu. Ülkenin İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, gösterilerde 132 kişinin kaybolduğunu ve 1208 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Şiddet Olaylarına Yönelik Hükümetin Tutumu

Bakan Kindiki, hükümetin şiddet olaylarına karışan herkesi sorumlu tutma konusundaki kararlılığını vurguladı. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı ateş açmasını savunan Kindiki, "Eğer polis parlamentonun işgali sırasında ölümcül güç kullanmasaydı, bugünkü Kenya'yı asla sahip olamazdık," şeklinde konuştu.

Gösterilerin Nedeni ve Sonuçları

Ülkedeki protestolar, 18 Haziran tarihinden itibaren gençlerin öncülüğünde başlamış ve '2024 Finans Tasarısı'ndaki vergi artışlarına karşı gerçekleştirilmiştir. Protestolara müdahale eden güvenlik güçleri, çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ve olaylarda yaralanmalara yol açmıştır.

Son Gelişmeler

Yaşanan olaylar sonucunda, Kenya Devlet Başkanı William Ruto tartışmalı yasayı imzalamayarak, meclise geri gönderme kararı almıştır.