Kepez Belediyesi 'Bizi Bizden Dinleyin' ile Engellilerin Sesi Oldu

Kepez Belediyesi "Bizi Bizden Dinleyin" projesiyle engelli bireylerin sesini yükseltti

Kepez Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde belediye hizmet binasında düzenlenen farkındalık etkinlikleri kapsamında, "Bizi Bizden Dinleyin" projesiyle oluşturulan Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulunun 1. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlık etti.

Danışma Kurulu yapısı ve gündem

Belediye meclis salonunda düzenlenen Danışma Kurulu toplantısı; Otizm Grubu, Bedensel Engelliler Grubu, Görme Engelliler Grubu, Zihinsel Engelliler Grubu ve İşitme Engelliler Grubu olmak üzere beş gruptan oluştu. Grupların talepleri toplantıda 20 yazılı gündem maddesi halinde ele alındı.

Kocagöz: "Biz her zaman yanınızdayız"

Toplantıda söz alan Başkan Kocagöz, şunları söyledi: "Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Bu anlamlı gün vesilesiyle, engelli kardeşlerimizin yaşamını daha erişilebilir ve daha yaşanabilir kılmak adına "Bizi Bizden Dinleyin" projemiz kapsamında oluşturduğumuz Engelli Danışma Kurulu ile bugün bir aradayız. Kepez Belediyesi olarak bu yıl Engelliler Günü’ne "Önce İnsan ve Eşit Yurttaşlık" anlayışıyla yaklaşıyor; çok daha önemli bir aşamaya geçişin başlangıcını yapmak istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızı yalnızca taleplerini ileten değil; sorunlarını ortak akılla ortaya koyan, çözüm odaklı öneriler üreten, kurumlarla etkin iletişim kuran ve karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenen bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, oluşturduğumuz bu Danışma Kurulunun çalışmalarını Kepez Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne aktararak, alınan kararların ve üretilen düşüncelerin Kepez Belediye Meclisi’ne taşınmasına vesile olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Engelliler Farkındalık Komisyonu müjdesi

Kocagöz konuşmasını bir müjde ile sürdürdü: "Aralık 2025 Kepez Belediye Meclisi toplantısında, tarafımdan verilecek önerge ile "Engelliler Farkındalık Komisyonu"nun kurulmasını sağlayacağız. Bu komisyonun çalışmalarına sizlerin görüş ve önerileri yön verecek; bizlerin de Kepez’i tüm engelliler için daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve daha yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kepez Engelli Danışma Kurulu’nun açılışını gerçekleştiriyor ve gündemimize geçiyoruz. Unutmayın; biz her zaman farkındayız ve her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Grup talepleri ve alınan kararlar

Otizm Grubunda; mola evlerinin kurulması, otistik çocukların spor aktiviteleri ve kapalı yüzme havuzundan yararlanması, engelsiz kafe açılması, otizm farkındalığı ve iletişim eğitimi, aile eğitimleri ve psikososyal destek konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Bedensel Engelliler Grubu gündeminde; erişilebilirlik tedbirlerinin değerlendirilmesi, ev ve işyeri ruhsatlarında Valilik erişilebilirlik kurulu raporunun işlevsel hale getirilerek zorunlu tutulması ve yönlendirme standartlarının sağlanması konuları görüşülüp oylandı. Ayrıca engelli rampası kılavuz çizgilerinin korunması, engelli alanlarında park denetimleri, kaldırımların boşaltılması ve ağaç bakımlarında görme engellileri zorlayacak durumların giderilmesi talepleri toplantıya taşındı.

Zihinsel Engelliler Grubunda; tiyatro ve yetenek atölyelerinin kurulması, gündüz bakım evi açılması ve istihdamı destekleyici yönlendirmeler oy birliğiyle kabul edildi.

İşitme Engelliler Grubu için iki gündem maddesi görüşüldü: işitme engellilere yönelik mekan tahsisi ve az duyan çocuklar için işitme cihazlarında destek sağlanması konuları ele alındı.

Etkinlikler: Engelleri aşan performans

Danışma Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri belediyenin eksi birinci katında devam etti. Günün en dikkat çeken anlarını, bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli ile otistik ve Down sendromlu katılımcıların görev aldığı engelleri aşan mehter takımı yarattı. Katılımcılar şarkılar söyledi, gösteriler sundu ve yeteneklerini sergiledi; performanslar belediye personeli, aileler ve vatandaşlarca büyük ilgi ve alkış topladı.

Başkan Mesut Kocagöz özel bireyleri yalnız bırakmayarak etkinliklere katıldı, şarkılara eşlik etti ve ödül töreninde başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi. Etkinliklere Kepez Kent Konseyi Başkanı Ali Buldu da katıldı.

