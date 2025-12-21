Kepez Belediyesi Güneş Mahallesi Semt Pazarı'nı Yeniden İnşa Ediyor

Güneş Mahallesi Semt Pazarı modern ve kapalı olarak yeniden inşa edilecek

Kepez Belediyesi, yapısal güvenlik incelemeleri sonucunda çürük raporu verilen Güneş Mahallesi Semt Pazarını modern ve kapalı bir pazar alanı haline getiriyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cumartesi günleri kurulan Güneş Pazarı’nı ziyaret ederek, "Pazarcı esnafımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

Neden yıkıldı?

Başkan Kocagöz, çocukluk yıllarında ailesine katkı sağlamak için pazarcılık yaptığını belirterek, esnafın yaşadığı zorlukları yakından bildiğini söyledi. Göreve geldiklerinde Güneş Mahallesi Pazar Alanı’nı yıkmak zorunda kaldıklarını ve bunun gerekçelerini esnafa anlattıklarını ifade etti. Pazar yerlerinin güvenliğiyle ilgili kapsamlı incelemeler yapıldığını, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte tüm pazar alanlarının test edildiğini ve Güneş Pazarı’na çürük raporu verildiğini aktardı. Kocagöz, "Allah korusun, pazara gelen bir vatandaşımıza ya da çocuğumuza bir şey olsaydı bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamazdık. Bu nedenle yıkım kararı alındı" dedi.

Yapım süreci ve esnafın durumu

Pazar alanının yıkılmasının ardından esnafın mağdur olmaması için yenisini yapmak istediklerini belirten Kocagöz, alanın planlarda spor alanı olarak yer alması nedeniyle sürecin uzadığını söyledi. Bu nedenle önce 5 binlik sonra binlik imar planları hazırlanıp onaylandıktan sonra ihalenin yapıldığını ifade etti. Resmi sürenin 6 ay olduğunu ancak inşaatın 4-5 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız ve esnafımız mağdur olmayacak" dedi.

