Kepez'de 20 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü: 150 Hektar, 5 Bin Kişi Tapularına Kavuştu

Kepez'de 20 Yıllık İmar Çıkmazı Aşıldı: Tapular Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kepez Belediyesi, Barış, Kazım Karabekir, Yavuz Selim ve Esentepe mahallelerinde yaklaşık 20 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturdu. Toplam 150 hektarlık alanda ve yaklaşık 5 bin vatandaşı ilgilendiren imar uygulaması tescil edilerek hak sahipleri imar tapularına kavuştu.

Tapu Teslim Töreni

İlk tapular, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından, mahalle muhtarlarının katıldığı bir programla hak sahiplerine teslim edildi. Tapu teslim töreni Kepez Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi.

"Söz verdik, kimseyi mahcup etmedik"

Tapu teslim töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sürecin uzun yıllardır çözülemeyen bir sorun olduğunu vurgulayarak, "2016 yılından bu yana süregelen bir problem vardı. Bu mahallelerde yaşayan hemşehrilerimiz ciddi mağduriyetler yaşadı. Belediyemiz hizmet yapamadı, muhtarlarımızın talepleri karşılanamadı. Göreve gelirken söz verdik ve çok şükür kimseye mahcup olmadık. 9 Aralık itibarıyla tüm süreci tamamladık ve tapular tescilden geçti. Artık vatandaşlarımız çaplarını alabilir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kimse mağdur olmayacak"

Başkan Kocagöz, hisse ve yapılaşma konularında vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağını belirterek, "Zemin durumu uygun olan bölgelerde jeolojik etütler yapılacak. Daha önce zemin artı dört kat olan yapılaşma, yedi kata kadar çıkabilecek. Bu konuları meclis gündemine getirerek kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.

"Belediyemiz denetleyici olacak"

Olası rant ve mağduriyetlere karşı vatandaşları uyaran Başkan Kocagöz, belediyenin sürecin her aşamasında denetleyici rolü üstleneceğini belirtti: "Belediyemizin kapısı her zaman sizlere açık. Müteahhitlerle anlaşma yapsanız dahi herhangi bir sorun yaşanmaması için biz bizzat kontrolör olacağız. Biz de gecekondularda büyüdük, sizi çok iyi anlıyoruz. Yeter ki siz mutlu olun".

Törene Barış Mahallesi Muhtarı İsmet Keskin, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Süleyman Demirel, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ekrem Aslan ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Yılmaz da katıldı.

4 Mahallede İmar Uygulaması Tamamlandı

Yavuz Selim, Barış, Esentepe ve Kazım Karabekir mahallelerini kapsayan imar uygulaması tamamlanarak tescil edildi. Toplam 150 hektarlık alanı kapsayan ve 5 bin vatandaşı ilgilendiren uygulama, uzun süredir devam eden planlama sürecinin ardından sonuçlandırıldı. İlk imar planı çalışması 2016 yılında yapılan referandumla başlatıldı, imar planları 2018 yılında onaylandı ve parselasyon planları 2021 yılında tamamlandı. Bu uygulama 2023 yılında Danıştay tarafından iptal edilmiş, ardından imar planları yenilenerek revizyonlar doğrultusunda hazırlanan imar uygulaması 9 Aralık 2025 tarihinde tescil edilerek yürürlüğe girdi.

Tescil işlemi sonrası imar uygulaması kapsamındaki hak sahipleri, yeni tapularını almak için https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris/adresi adresi üzerinden giriş yapabilirler.

