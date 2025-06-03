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Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Kepez Belediyesi, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı Halk Market projesini hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 09:33
Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Kepez’de Emekliler ve Dar Gelirliler İçin Halk Market Projesi

Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar ve emekliler için bir umut ışığı olan Halk Market projesi, Kepez'de hayata geçiyor. Özellikle bayram öncesi yapılan bu açıklama, dar gelirli aileler ve emekliler için büyük bir sevince yol açtı.

Antalya’da Halk Market Uygulaması

Kepez Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Halk Market projesinin ilk şubesi, Varsak bölgesinde açılacak. Uygun fiyatlarla temel gıda ve ihtiyaç malzemelerini sunacak olan market, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından duyuruldu.

İlk Şube Varsak’ta Hizmete Girecek

Karşıyaka Mahallesi’nde 150 metrekarelik modern bir alanda açılacak olan market, kısa süre içerisinde hizmete girecek. İç tefrişat çalışmaları tamamlanmak üzere olan markette, vatandaşların ihtiyaç duyacağı yaklaşık 500 farklı ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Emekli ve Dar Gelirliye Özel Destek

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, projenin detaylarını paylaşarak, "Halk Market’in ilkini Varsak’ta açıyoruz. Burada dar gelirliler ve emekliler uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecekler" dedi. Ayrıca, emekliler için özel olarak tasarlanan Emekli Kart ile yapılan alışverişlerde indirimler otomatik olarak uygulanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlara da benzer bir kart verilerek, alışverişlerini ikincil bir amaç gözetmeksizin rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri sağlanacak.

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