Kepez'de Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi 19 Aralık'ta Açılıyor

Kepez'de Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi, 19 Aralık Cuma 14.30'da Habibler Mahallesi'nde açılıyor; 610 m², iki salon, mescit, mutfak bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:17
Kepez'de Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi 19 Aralık'ta Açılıyor

Kepez'de Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi 19 Aralık'ta açılıyor

Kepez Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında hayata geçirilen taziye ve semt evlerinin ilk halkası olan Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi, Habibler Mahallesi'nde düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Açılış bilgileri

Tesisin açılışı 19 Aralık Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Yapı, Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 5631 Sokak adresindeki belediye hizmet alanına inşa edildi.

Tesisin özellikleri

Tek katlı ve betonarme mimaride olan taziye ve semt evi, toplam 610 metrekare kullanım alanına sahip. İçerisinde; biri 180 kişi kapasiteli, 270 metrekarelik ve diğeri 55 kişi kapasiteli, 82 metrekarelik olmak üzere iki çok amaçlı salon bulunuyor. Ayrıca tesis; mescit, mutfak ve lavabo gibi ihtiyaçlara cevap verecek birimler içeriyor.

Başkan Kocagöz'ün değerlendirmesi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Habibler Mahallesi'ne kazandırılan semt evinin Akdeniz Bölgesi'nin en büyük taziye ve semt evi olduğunu vurguladı. Kocagöz, "İlçe sakinlerimize söz verdiğimiz açılışları bir bir gerçekleştiriyoruz. Habibler Mahallesi’ndeki Taziye ve Semt Evi’ni, 19 Aralık’ta hep beraber hizmete açıyoruz. Semt evimizin önüne, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği 2 bin 716 metrekarelik bir de park inşa ettik. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kocagöz ayrıca, "Mahalle kültürünü sadece geçmişin bir parçası olarak görmüyoruz. Bu kültürü yeniden yaşatmak, komşuluğu güçlendirmek ve acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte paylaşmak için taziye ve semt evlerimizi inşa ettik" ifadeleriyle tesisin sosyal amaçlarını özetledi.

Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi, Kepez Belediyesi ile hayırsever Süleyman Unat iş birliğiyle Habibler Mahallesi'ne kazandırıldı.

