Kepez’de Ulaşım Konforu: Talas Belediyesi 1.040 Ton Asfalt Serdi

Kepez Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Talas Belediyesi, ilçe genelinde kesintisiz ulaşım ve güvenli trafik akışını sağlama hedefiyle Kepez Mahallesi'nde kapsamlı bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, planlı çalışma programı doğrultusunda 5 bin 600 metrekarelik alanda 1.040 ton asfalt serimi yaptı ve bölge ulaşımını daha akıcı hale getirdi.

Kapsam ve miktar

Çalışmalar kapsamında mahalledeki ana güzergâhlar ve ihtiyaç duyulan noktalar öncelikli olarak yenilendi. Belediye ekipleri, altyapı ve yol güvenliği gözetilerek sürdürülen çalışmalarda yüksek kapasitede asfalt serimi yaptı.

Caddelerde kapsamlı yenileme

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, trafik yükünü taşıyan önemli bir güzergâh olarak ele alındı; burada 2 bin 700 metrekarelik alanda 520 ton asfalt serimi yapılarak cadde baştan sona yenilendi. Ayrıca Şehit Er Faik Doğan Caddesinde 2 bin 100 metrekarelik alanda 400 ton asfalt kullanıldı ve cadde yenilemesi tamamlandı.

Mahallenin farklı noktalarına asfalt yaması

Cadde yenilemelerinin yanı sıra, mahallede ihtiyaç duyulan muhtelif noktalarda toplam 800 metrekarelik alanda 120 ton asfalt yama çalışması yapılarak yol konforu ve güvenliği artırıldı.

Kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışma

Talas Belediyesi ekipleri, Kepez Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları titizlikle sürdürerek bölge yollarını daha modern ve kullanışlı bir hale getirdi. Belediye, ilçe genelinde yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını planlı bir şekilde devam ettirecek.

