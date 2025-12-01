Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi Elmalı’da Ücretsiz Kanser Taraması — 4-5 Aralık 2025

Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi Elmalı’da ücretsiz kanser taraması yapacak

Mamografi, HPV ve kolon kanseri taramaları 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde

Kepez Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mobil Sağlık Merkezi, 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde Elmalı ilçesinde vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti verecek.

Tarih: 4-5 Aralık 2025

Saat: 08.30-17.00

Yer: Elmalı PTT önü

Kepez Belediyesi, sağlık hizmetlerini Antalya’nın dört bir yanına ulaştıran Sağlık Tırı aracılığıyla ilçenin 68 mahallesinde kanser tarama hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Mobil Sağlık Merkezi'nde ücretsiz olarak mamografi, HPV ve kolon kanseri taraması yaptırılabilecek.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" mesajını verdi.

