Kepez Santral Mahallesi'nde 100. Yıl Kreşi Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi minikleri bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez Santral Mahallesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Kreşi miniklere kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kepez ilçesi Kepez Santral Mahallesine kazandırılan 100. Yıl Kreşi üç sınıf ile hizmet verecek. Proje yapımında çocukların kullanımı düşünülerek özel olarak tasarlanan yeni kreş binasında yemekhane, uyku odaları, çocuk tuvaletleri, sınıf ve oyun odaları yer alıyor.

Birim sorumlusu Ferhan Durmaz, kreş hakkında şu bilgileri paylaştı:

"100. Yıl kreşi olarak bu yılki eğitim-öğretim döneminde ilk eğitimlerimizi vermeye başladık. Kreşimizde branş derslerimizle birlikte jimnastik, İngilizce, satranç ve drama derslerimizle çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere yemek öğünlerimiz var. Öğrenme, sosyalleşme, dayanışma, beceri kavramları için çocuklarımız sınıf öğretmenlerimiz ile birlikte aktif bir eğitim almaktalar. Bu bölgede mahallede kreşimize çok büyük bir talep var"

Öğrenci velisi Şeyda Taylı ise şunları söyledi:

"Büyük bir yerleşim alanında yaşıyoruz. Böylesine bir kreş büyük bir ihtiyaçtı. Fiyat politikası olarak bizler için gayet uygun, bütçemizi yormuyor Bu kreş açılmadan önce burada birçok aile daha uzaklardaki kreşleri tercih ediyor ve zorlanıyordu"

