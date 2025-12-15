Kepez'te Berberlere Sıkı Denetim: Ruhsat ve Hijyen Eksiklikleri Tespit Edildi

Denetim Sahada Gerçekleştirildi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu berber iş yerlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu yerinde kontrol etti.

Denetimler kapsamında iş yerlerinin Açma ve Çalışma Ruhsatı ile sağlık ve hijyen şartlarına uygunluğu incelendi. Yapılan kontrollerde bazı iş yerlerinin ruhsat ibraz edemediği ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

Tespit edilen eksiklikler üzerine tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı. Sürece, Kepez Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne bağlı İlan ve Reklam Servisi ekipleri de iş yerlerinin beyanlarını kontrol ederek destek verdi.

Kepez Belediyesi yetkilileri, ekiplerin ilçe genelinde vatandaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini düzenli olarak sürdüreceğini belirtti.

