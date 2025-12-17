DOLAR
Kepez Zabıtası Hurdacılar Sitesi’nde Denetim: İşgaller Kaldırıldı

Kepez Zabıtası, Zeytinlik Mahallesi Hurdacılar Sitesi’nde denetim yaparak kamu alanı ve yol üzerindeki işgalleri kaldırdı; teknik ekip ölçüm ve işaretleme yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:31
Kepez Zabıtası Hurdacılar Sitesi’nde denetim gerçekleştirdi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sitesinde kapsamlı denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, kamu alanı ve yol güzergahında iş yerlerine ait malzemelerin oluşturduğu işgaller tespit edildi ve bunların kaldırılması için iş yeri sahiplerine yasal uyarılarda bulunuldu.

Yaya ve trafik güvenliği öncelik oldu

Denetimler, daha önce Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesinde yabancı uyruklu berberlere yönelik gerçekleştirilen kontrollerle eşzamanlı ve benzer bir titizlikte yürütüldü. Ekipler, bölgedeki yaya ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yol güzergahını araç trafiğine, kaldırımları ise yaya trafiğine uygun hale getirdi.

Teknik ekipler ölçüm ve işaretleme yaptı

Denetimlere Kepez Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne bağlı Kiralama Şefliği teknik ekipleri de katıldı. Teknik ekip, imar planında öngörülen yol genişliğini iş yeri sahiplerine klasik yöntemlerle anlattı, ölçümler yaptı ve gerekli işaretlemeleri gerçekleştirdi.

Hurdacılar Sitesi’ndeki denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve bölgede çizgi çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

