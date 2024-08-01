Kerala'da Toprak Kaymaları: Can Kaybı 194'e Yükseldi

Hindistan'ın Kerala Eyaletinde Felaket Yaşanıyor

Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük toprak kaymalarına yol açtı. Kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde, hayatını kaybedenlerin sayısının 194 olarak belirlendiği bildirildi.

Kayıplar İçin Umutlar Azalıyor

Yetkililer, toprak kaymalarının ardından kaybolduğu belirtilen 180'dan fazla kişinin kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, ancak umutların giderek azaldığını ifade etti.

Yetkililerden Açıklamalar

Kerala'nın Valisi Pinarayi Vijayan, yaşanan felaketin 186 kişinin yaralanmasına neden olduğunu duyurdu. "Bu, Kerala'nın tarihinde görülen en büyük doğal afetlerden biri" dedi ve 1100'den fazla arama kurtarma personelinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Ordu Yardıma Koştu

Ayrıca, felaketten etkilenen bir köprünün yıkılması sonrasında Hindistan ordusu, geçici bir köprü inşa etmek için çalışmalar başlattı. Eyalet genelinde afetten etkilenen 8300'den fazla kişi 82 farklı yardım kampına tahliye edildi ve hükümet bu kamp alanlarına yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlıyor.

Altyapı ve Yerleşim Yerlerine Zarar

30 Temmuz'da başlayan şiddetli yağışlar, altyapı ve yolların ciddi şekilde hasar görmesine neden oldu. Chooralmala köyünde ise yıkılan 200 evin bulunduğu rapor edildi.

Başbakan Modi'den Geçmiş Olsun Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle" ifadelerine yer verdi. Ülke genelinde başsağlığı dilekleri yağıyor.