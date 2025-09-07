Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı
Olay ve kurtarma çalışmaları
Irak'ın Kerbela kentinde yapımı devam eden bir köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yoldan geçen bazı araçların çöken köprünün altında kaldığı görülüyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, köprü altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.
AA muhabirinin Kerbela sağlık dairesinden aldığı bilgiye göre olayda ilk belirlemelere göre 5 yaralı bulunuyor.
Resmi açıklama
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, olayda kusuru bulunanlara yönelik acil soruşturma talimatı verdi.