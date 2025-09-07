DOLAR
Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı

Kerbela'da yapımı süren köprünün çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı; araçlar köprü altında kaldı, sivil savunma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 00:38
Olay ve kurtarma çalışmaları

Irak'ın Kerbela kentinde yapımı devam eden bir köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yoldan geçen bazı araçların çöken köprünün altında kaldığı görülüyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, köprü altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

AA muhabirinin Kerbela sağlık dairesinden aldığı bilgiye göre olayda ilk belirlemelere göre 5 yaralı bulunuyor.

Resmi açıklama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, olayda kusuru bulunanlara yönelik acil soruşturma talimatı verdi.

