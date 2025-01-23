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Kerç Boğazı'ndaki Petrol Sızıntısının Çevresel Tehditleri Devam Ediyor

Kerç Boğazı'nda meydana gelen petrol sızıntısı, çevre için ciddi tehditler oluştururken, temizleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:27
Kerç Boğazı'ndaki Petrol Sızıntısının Çevresel Tehditleri Devam Ediyor

Kerç Boğazı'ndaki Ciddi Çevresel Tehditler

Kerç Boğazı'nda Rus tankerlerinden sızan petrol, çevre için büyük tehlike oluşturuyor. Uzun süredir devam eden temizleme çalışmaları, yaşanan çevre felaketinin boyutlarını azaltma çabası içinde.

Petrol Sızıntısı ve Acil Durum İlanı

15 Aralık 2024’te meydana gelen kaza sonucu, Rusya'ya ait Volgoneft-212 ve Volgoneft-239 tankerleri hasar gördü. Yaklaşık 4 bin ton petrolün denize sızdığı tahmin ediliyor ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı olayla ilgili federal seviyede acil durum ilan etti.

Yetkililerin Açıklamaları

Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı Kamu Konsey Üyesi Vladimir Pinayev, oluşan durumun ciddiyetine dikkat çekerek, sızıntının deniz bitki örtüsü ve deniz canlıları üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Pinayev, "Oluşan durum ağır ve sonuçların ortadan kaldırılmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Mazotun Tehditleri

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesine bağlı Ekoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı İrina Golovaçeva, mazotun canlılar üzerindeki zararlı etkilerini vurgulayarak, "Mazot, hidrokarbonlar içeriyor ve bunlar toksik, kansorojen etki yaratıyor" şeklinde konuştu. Uzman, deniz ürünlerinin tüketiminin de tehdit altında olduğunu belirtti.

Gelecek İçin Öneriler

Ekoloji Enstitüsü Çevre Yönetimi Bölümü araştırmacısı Alyona Konovalova, deniz güvenliği ve gemi işletimi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Konovalova, "Petrol taşıyan gemilerin yenilenmesi gerekiyor" diyerek, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için plan ve teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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