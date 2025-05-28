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Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı ve Folkloru Kongresi Düzenlendi

Kerkük'te düzenlenen 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, 12 ülkeden 60 akademisyeni bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 09:24
Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı ve Folkloru Kongresi Düzenlendi

Kerkük'te Akademik Buluşma: 19. Uluslararası Türk Sanatı ve Folkloru Kongresi

Irak'ın Kerkük kentinde, Türk kültürünün ve tarihinin derinliklerini keşfetmek amacıyla 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi gerçekleştirildi. Kongre, Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlendi.

Çok Sayıda Akademisyenin Katılımı

Kongreye; Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Türkmenistan gibi 12 ülkeden 60'ın üzerinde akademisyen katıldı. Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı Başdanışmanı Mustafa Ziya, bu etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kerkük'ün ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Kültürel ve Akademik Önemi Vurgulandı

Kongrenin Hazırlık Kurulu Başkanı Ahmet Aytaç, etkinliğin Türk dünyasının zengin kültürel mirasını sergilemek adına önemli bir platform sunduğunu belirtti. Kerküklü yazar ve araştırmacı Necat Kevseroğlu ise, bu tür akademik toplantıların Kerkük için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kevseroğlu, kongrenin Türk dünyasının akademik buluşması olarak değerlendirilmesinin Kerkük'e değer kattığını ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentinde "19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde "19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" düzenlendi. Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen kongreye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde "19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde "19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" düzenlendi. Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen kongreye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

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