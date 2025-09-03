Kerkük'te 80'in Üzerinde İşyeri Yangın Riskine Karşı Kapatıldı

Kerkük'te 80'in üzerinde işyeri yangın riski gerekçesiyle kapatıldı

Sivil savunma ekiplerinin denetimleri sonucu kapatılan yerler, gerekli önlemler alınana dek kapalı kalacak

Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir ayda yapılan denetimlerde yangın ve diğer afetlere karşı dayanaklı olmadığı tespit edilen 80'in üzerinde alışveriş merkezi ve katlı işyerinin kapatıldığını söyledi.

Yayçılı, sivil savunma ekipleri tarafından yürütülen incelemelerin, yaklaşık bir buçuk ay önce Kut kentinde çıkan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği yangının benzerinin yaşanmaması amacıyla sıkılaştırıldığını belirtti.

Açıklamada, Kerkük Valiliği, Sivil Savunma Müdürlüğü ve Polis Müdürlüğü ortaklığında bir denetim komisyonu kurulduğu, komisyonun bir aydır kent merkezi ile ilçe ve kasabalardaki alışveriş merkezleri, oteller, işyerleri ve katlı binalarda kapsamlı denetimler yürüttüğü vurgulandı.

Yayçılı, kapatılan iş yerlerinin gereken tedbirleri ve talimatları yerine getirene kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Irak'ın Kut şehrinde 17 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş, Irak hükümeti yangın nedeniyle ülkede 3 günlük resmi yas ilan etmişti.

