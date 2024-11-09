Kerkük'te Bombalı Saldırgan Tutuklandı: Irak Türkmen Cephesi Üyesine Saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde 5 Ekim tarihinde Irak Türkmen Cephesi yetkilisi Saygın Haceroğlu'na yönelik düzenlenen bombalı saldırının faili yakalandı.

Irak Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkmen Evi büro sorumlusuna yapılan saldırının arkasında bulunan kişinin tutuklandığı bildirildi. Saldırganın, olayın ardından Irak'a komşu bir ülkeye kaçtığı ve burada yaklaşık 5 gün bulunduğu öğrenildi. Daha sonra geri dönen saldırganın Süleymaniye kentine geçtiği ifade edildi.

Söz konusu operasyon sonucunda saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak yargı önüne çıkarıldı ve tutuklandı.

- Ne Olmuştu?

5 Ekim'de Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusuna bombalı bir saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Haceroğlu'nun iş yerinin önüne yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucunda ağır yaralanmış, ayrıca 5 kişi de saldırıyı hafif yaralarla atlatmıştı.