DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Kerkük'te Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili: Tatlı ve Lokum İkramı

Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili nedeniyle müşterilere tatlı, şeker, lokum ve meyve ikramı yapıldı; esnaf gelenekleri yaşattı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:03
Kerkük'te Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili: Tatlı ve Lokum İkramı

Kerkük'te Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili Programı

Tarihi çarşıda tatlı ve lokum ikramı

Irak'ın Kerkük kent merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda, Mevlid Kandili vesilesiyle bir program düzenlendi.

Program kapsamında çarşıya gelen müşterilere tatlı, şeker, lokum ve meyve ikramı yapıldı. Etkinlikte camilerin önü ile çarşı pazarlarında da vatandaşlara ikramlar sunuldu.

Çarşı esnaflarından Faydaddin Bahaddin Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları ikramın bir ecdat geleneği olduğunu söyledi. Ağaoğlu, bugün akşam saatlerine kadar Kerkük'ün her yerinde komşuların birbirine tatlı ve şeker dağıttığını aktardı.

Ağaoğlu, bu geleneği sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, çarşıda sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara tatlı, şeker ve meyve ikramında bulunduklarını dile getirdi.

Çarşıda alışveriş yapan Numan Karakaç, bu tür geleneklerin sürdürülmesi ve canlandırılmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Karakaç, her milletin bir değeri olduğu gibi Müslümanların en büyük değerinin Hz. Muhammed olduğunu ve bugünün tüm Müslüman dünyası için sevinç günü olduğunu aktardı.

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili vesilesiyle program...

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili vesilesiyle program düzenlendi. Kent merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda düzenlenen Mevlid Kandili programı kapsamında çarşıya gelen müşterilere tatlı, şeker, lokum ve meyve ikramı yapıldı.

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili vesilesiyle program...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı
5
Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor
6
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı