Kerkük'te Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili: Tatlı ve Lokum İkramı

Kerkük'te Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili Programı

Tarihi çarşıda tatlı ve lokum ikramı

Irak'ın Kerkük kent merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda, Mevlid Kandili vesilesiyle bir program düzenlendi.

Program kapsamında çarşıya gelen müşterilere tatlı, şeker, lokum ve meyve ikramı yapıldı. Etkinlikte camilerin önü ile çarşı pazarlarında da vatandaşlara ikramlar sunuldu.

Çarşı esnaflarından Faydaddin Bahaddin Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları ikramın bir ecdat geleneği olduğunu söyledi. Ağaoğlu, bugün akşam saatlerine kadar Kerkük'ün her yerinde komşuların birbirine tatlı ve şeker dağıttığını aktardı.

Ağaoğlu, bu geleneği sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, çarşıda sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara tatlı, şeker ve meyve ikramında bulunduklarını dile getirdi.

Çarşıda alışveriş yapan Numan Karakaç, bu tür geleneklerin sürdürülmesi ve canlandırılmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Karakaç, her milletin bir değeri olduğu gibi Müslümanların en büyük değerinin Hz. Muhammed olduğunu ve bugünün tüm Müslüman dünyası için sevinç günü olduğunu aktardı.

