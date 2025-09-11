Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye

Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Muhammed' Adını Taşıyan Çocuklara Armağan

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde 'Muhammed' adını taşıyan çocuklara çeşitli armağanlar verildi.

Etkinlik ve Katılım

Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde 95 çocuğa hediye takdimi yapıldı. Alışveriş merkezinin pazarlama müdürü Murat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Kerkük'te ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Amaç ve Tepkiler

Can, Hazreti Muhammed'e olan sevgilerinden dolayı çocuklarına Muhammed ismini veren aileleri takdir ettiklerini ve etkinliği her yıl geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca, Hazreti Muhammed'in isminin daha çok çocuğa verilmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlikte armağan alan 13 yaşındaki Muhammed Ali, hediye için çok mutlu olduğunu ve ismiyle gurur duyduğunu belirtti. Baba Yavuz İsam ise "Oğluma Muhammed ismini verdiğim için mutluyum ve gururluyum." dedi.

Kapanış

Alışveriş merkezinde 95 çocuğa armağanların verilmesinin ardından Mevlid-i Şerif okundu ve dualar yapıldı.

