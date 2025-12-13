Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı

Sinop'ta jandarma özel misafirlerini ağırladı
Ziyarette jandarmanın görevleri ve ekipmanları tanıtıldı
Sinop Özel Eğitim Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı’nda ağırlandı. Ziyarette öğrenciler, kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
Jandarma personeli, birimlerin günlük faaliyetleri, kullanılan ekipman ve araçlar hakkında bilgilendirme yaparak öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Sunum sırasında uygulamalı gösterimler de yapıldı.
Öğrenciler ayrıca jandarma araçlarına binme şansı elde ederek güvenlik güçlerinin çalışma ortamını yakından görme fırsatı buldu.
Okul öğretmenleri, bu tür etkinliklerin özel öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, kendilerini ağırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
SİNOP'TA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL ÇOCUKLAR SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA AĞIRLANDI.