DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı

Sinop Özel Eğitim Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek görevler, ekipmanlar ve araçlar hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:58
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı

Sinop'ta jandarma özel misafirlerini ağırladı

Ziyarette jandarmanın görevleri ve ekipmanları tanıtıldı

Sinop Özel Eğitim Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı’nda ağırlandı. Ziyarette öğrenciler, kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Jandarma personeli, birimlerin günlük faaliyetleri, kullanılan ekipman ve araçlar hakkında bilgilendirme yaparak öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Sunum sırasında uygulamalı gösterimler de yapıldı.

Öğrenciler ayrıca jandarma araçlarına binme şansı elde ederek güvenlik güçlerinin çalışma ortamını yakından görme fırsatı buldu.

Okul öğretmenleri, bu tür etkinliklerin özel öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, kendilerini ağırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

SİNOP'TA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL ÇOCUKLAR SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA AĞIRLANDI.

SİNOP'TA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL ÇOCUKLAR SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA AĞIRLANDI.

SİNOP'TA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL ÇOCUKLAR SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA AĞIRLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
2
Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Vefat: Kahramanmaraşlı 20 Yaşındaki Fatih Mehmet Taş Uğurlandı
3
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
4
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
5
Adana'da Kaza: 14 Yaşındaki Çınar Kazan Hayatını Kaybetti
6
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
7
İhlas Haber Ajansı Taksim Muhabiri Sümer Avcı Vefat Etti — Fatih’te Uğurlandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama