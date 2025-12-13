DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.857.115,57 -0,08%

Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar

Ardahan’ın Posof ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı; ekipler karla mücadeleye başladı, sürücüler buzlanma için uyarıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:04
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar

Posof’ta Kar Yağışı Beyaz Örtü Oluşturdu

Ardahanın Posof ilçesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin Hayatına Etkisi

İlçe genelinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ve sürücüler zorluklarla karşılaştı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Belediye ekipleri kent merkezinde, özel idare ekipleri ise mahalle yollarında yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kapanan güzergâhların açılması ve ulaşıma güvenli koşulların sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uyarılar ve Beklenti

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta içerisinde de etkili olmasının beklendiğini belirterek, buzlanma konusunda sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yakın zamanda seyahat edilmemesini öneriyor.

Posof’ta kar yağışı etkili oluyor

Posof’ta kar yağışı etkili oluyor

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama