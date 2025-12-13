Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar

Posof’ta Kar Yağışı Beyaz Örtü Oluşturdu

Ardahanın Posof ilçesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin Hayatına Etkisi

İlçe genelinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ve sürücüler zorluklarla karşılaştı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Belediye ekipleri kent merkezinde, özel idare ekipleri ise mahalle yollarında yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kapanan güzergâhların açılması ve ulaşıma güvenli koşulların sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uyarılar ve Beklenti

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta içerisinde de etkili olmasının beklendiğini belirterek, buzlanma konusunda sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yakın zamanda seyahat edilmemesini öneriyor.

Posof’ta kar yağışı etkili oluyor