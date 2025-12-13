İhlas Haber Ajansı Taksim Muhabiri Sümer Avcı Vefat Etti — Fatih’te Uğurlandı

İhlas Haber Ajansı Taksim Muhabiri Sümer Avcı vefat etti
Cenaze töreni Fatih’te düzenlendi
İhlas Haber Ajansı bünyesinde telifli Taksim muhabiri olarak görev yapan Sümer Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avcı, 67 yaşındaydı.
Dün hastanede yaşamını yitiren Avcı için bugün Fatih’te bulunan Sümbül Efendi Camiinde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Sümer Avcının cenazesi Habipler Yayla Mezarlığına defnedildi.
SÜMER AVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI