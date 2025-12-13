DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

İhlas Haber Ajansı Taksim Muhabiri Sümer Avcı Vefat Etti — Fatih’te Uğurlandı

İhlas Haber Ajansı'nın Taksim muhabiri Sümer Avcı, 67 yaşında vefat etti; Fatih’teki Sümbül Efendi Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:04
İhlas Haber Ajansı Taksim Muhabiri Sümer Avcı Vefat Etti — Fatih’te Uğurlandı

İhlas Haber Ajansı Taksim Muhabiri Sümer Avcı vefat etti

Cenaze töreni Fatih’te düzenlendi

İhlas Haber Ajansı bünyesinde telifli Taksim muhabiri olarak görev yapan Sümer Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avcı, 67 yaşındaydı.

Dün hastanede yaşamını yitiren Avcı için bugün Fatih’te bulunan Sümbül Efendi Camiinde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sümer Avcının cenazesi Habipler Yayla Mezarlığına defnedildi.

SÜMER AVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SÜMER AVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SÜMER AVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama