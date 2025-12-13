Aladağ'da Ev Yangını: Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Zeynep Keklik Aranıyor
Gökçe Mahallesi'nde gece çıkan yangın söndürüldü
Adana’nın Aladağ ilçesinin Gökçe Mahallesindeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü; ancak tek başına yaşayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Zeynep Keklik'e henüz ulaşılamadı. Olay yerindeki tek katlı evin tamamen çöktüğü bildirildi.
Yetkililer ve ekipler, Zeynep Keklik'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler aktarıldıkça kamuoyuna bilgi verilecek.
ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN EVDE TEK BAŞINA YAŞAYAN ALZHEİMER HASTASI ZEYNEP KEKLİK'E (85) ULAŞILAMADI