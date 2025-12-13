DOLAR
Aladağ'da Ev Yangını: Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Zeynep Keklik Aranıyor

Aladağ'da çıkan yangında tek katlı ev çöktü; evde yaşayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Zeynep Keklik'e ulaşılamıyor, ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:04
Aladağ'da Ev Yangını: Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Zeynep Keklik Aranıyor

Aladağ'da Ev Yangını: Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Zeynep Keklik Aranıyor

Gökçe Mahallesi'nde gece çıkan yangın söndürüldü

Adana’nın Aladağ ilçesinin Gökçe Mahallesindeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü; ancak tek başına yaşayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Zeynep Keklik'e henüz ulaşılamadı. Olay yerindeki tek katlı evin tamamen çöktüğü bildirildi.

Yetkililer ve ekipler, Zeynep Keklik'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler aktarıldıkça kamuoyuna bilgi verilecek.

