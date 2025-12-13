DOLAR
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı

Adıyaman Kahta'da uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl 6 ay hapis ve 300 bin TL cezası bulunan B.B., jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:01
Adıyaman Kahta'da aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis ve 300 bin TL adli para cezası bulunan B.B. adlı şahıs yakalandı.

Operasyon ve adli süreç

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonu yürüten jandarma ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri jandarma komutanlığında tamamlanan kişi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

