Korucu Davut Kısak: "Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı"

Kaza ve tedavi süreci

Geçici köy korucusu Davut Kısak (34), göreve giderken geçirdiği kaza sonucu sağ gözünü büyük oranda kaybettiğini ve yıllardır gazilik hakkını alamadığını söyledi. Olay, 6 Mart 2020 tarihinde meydana geldi. Kısak, motosikletle görev yerine giderken çantası ve silahını bağladığı çengelli lastiğin kopması sonucu gözüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Kısak, Kars'tan Erzurum'a sevk edildi. Pandemi nedeniyle ameliyatları ertelenen Kısak, geçirdiği operasyonlara rağmen sağ gözünün yalnızca %20'sini kurtarabildi; raporlarda göz kaybı olarak %80 belirtildi.

Görevden çıkarılma, maaşın geri alınması ve hukuki süreç

Tedavi sonrası görev yerine döndüğünü belirten Kısak, göz kaybı raporu gerekçe gösterilerek görevden alındığını ve çıkarılırken son maaşının da geri alındığını ifade etti. Maddi ve manevi zorluk içinde olduğunu anlatan Kısak, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Ben evimden görev için çıktım. Göreve giderken bu kaza başıma geldi. Canımı ortaya koyarak bu işi yapıyordum. Ama kaza sonrası sahipsiz kaldım. Temizlik işi bile yaparım dedim, dinlemediler. Kapılar yüzüme kapandı. Ben sadece hakkım olan gaziliği istiyorum".

Kısak, hakkını aramak için yargı yoluna başvurduğunu; açılan davalardan birinin sürdüğünü, diğerinde ise 70 bin lira tazminata hükmedildiğini ancak bunu kabul etmediklerini belirtti: "Ben para değil, emekliliğimi ve gaziliğimi istiyorum".

Yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını öne süren Kısak, taleplerinin zaman aşımı gerekçesiyle reddedildiğini, ilgili mercilerin kendisine "Senin durumun zaman aşımına uğramış. Biz artık bir şey yapamayız. Mahkemeye ver" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Aile mağduriyeti

Kısak’ın eşi Ayşe Kısak ise ailecek yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "Çocuklarımız okuyor. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Eşimin hakkını versinler, bize yardımcı olsunlar" dedi.

DAVUT KISAK VE AİLESİ