DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı

Motosiklet kazasında sağ gözünü büyük oranda kaybeden korucu Davut Kısak, gazilik ve emeklilik hakkı için dava açtı; tazminatı reddediyor, yalnız bırakıldığını söylüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:01
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı

Korucu Davut Kısak: "Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı"

Kaza ve tedavi süreci

Geçici köy korucusu Davut Kısak (34), göreve giderken geçirdiği kaza sonucu sağ gözünü büyük oranda kaybettiğini ve yıllardır gazilik hakkını alamadığını söyledi. Olay, 6 Mart 2020 tarihinde meydana geldi. Kısak, motosikletle görev yerine giderken çantası ve silahını bağladığı çengelli lastiğin kopması sonucu gözüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Kısak, Kars'tan Erzurum'a sevk edildi. Pandemi nedeniyle ameliyatları ertelenen Kısak, geçirdiği operasyonlara rağmen sağ gözünün yalnızca %20'sini kurtarabildi; raporlarda göz kaybı olarak %80 belirtildi.

Görevden çıkarılma, maaşın geri alınması ve hukuki süreç

Tedavi sonrası görev yerine döndüğünü belirten Kısak, göz kaybı raporu gerekçe gösterilerek görevden alındığını ve çıkarılırken son maaşının da geri alındığını ifade etti. Maddi ve manevi zorluk içinde olduğunu anlatan Kısak, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Ben evimden görev için çıktım. Göreve giderken bu kaza başıma geldi. Canımı ortaya koyarak bu işi yapıyordum. Ama kaza sonrası sahipsiz kaldım. Temizlik işi bile yaparım dedim, dinlemediler. Kapılar yüzüme kapandı. Ben sadece hakkım olan gaziliği istiyorum".

Kısak, hakkını aramak için yargı yoluna başvurduğunu; açılan davalardan birinin sürdüğünü, diğerinde ise 70 bin lira tazminata hükmedildiğini ancak bunu kabul etmediklerini belirtti: "Ben para değil, emekliliğimi ve gaziliğimi istiyorum".

Yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını öne süren Kısak, taleplerinin zaman aşımı gerekçesiyle reddedildiğini, ilgili mercilerin kendisine "Senin durumun zaman aşımına uğramış. Biz artık bir şey yapamayız. Mahkemeye ver" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Aile mağduriyeti

Kısak’ın eşi Ayşe Kısak ise ailecek yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "Çocuklarımız okuyor. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Eşimin hakkını versinler, bize yardımcı olsunlar" dedi.

DAVUT KISAK VE AİLESİ

DAVUT KISAK VE AİLESİ

DAVUT KISAK VE AİLESİ

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama