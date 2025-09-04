Kerkük'te Mevlid Kandili'nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlid Kandili dolayısıyla Osmanlı kökenli bir gelenek olan toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Tören, Kerkük'ün Musalla semtindeki Kadir Allav Camisi'nde yapıldı ve yaklaşık 50 çocuk sünnet edildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara geleneksel Türkmen kıyafetleri giydirildi; tören hem dini hem de kültürel bir şölen olarak öne çıktı.

Camii yetkilisinden açıklama

Kadir Allav Camisi imam hatibi Mahmud Sıddık Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada camilerinde yaklaşık 15 yıldır toplu sünnet etkinliğini sürdürdüklerini söyledi. Kasapoğlu, bunun bir Osmanlı kültür mirası olduğuna dikkati çekerek dedelerinden kalan bu mirasa sahip çıktıklarını ifade etti.

Kasapoğlu, etkinlik kapsamında 50 çocuğun sünnet edildiğini kaydederek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Türkmen toplumunun geleneği

Şölene katılan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, her yıl özellikle Türkmenlerin yoğun olduğu birçok semt ve bölgede bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Vindavi, ailelerin erkek çocuklarını özellikle kandilde sünnet ettirmelerinin Mevlid Kandili'ne verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Toplu sünnete katılan Çetin Demirci, 'Her yıl Peygamberimizin doğduğu günde bu camide onlarca çocuk sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atıyor.' diyerek bu geleneğin sadece Türkmenlere has olduğunu ve yüz yıllardır sürdürüldüğünü vurguladı. Demirci, bu şölende yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.