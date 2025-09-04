DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Kerkük'te Mevlid Kandili'nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Kerkük'te Musalla'daki Kadir Allav Camisi'nde düzenlenen törenle yaklaşık 50 çocuk geleneksel Türkmen kıyafetleriyle Mevlid Kandili'nde toplu sünnet edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:41
Kerkük'te Mevlid Kandili'nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Kerkük'te Mevlid Kandili'nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlid Kandili dolayısıyla Osmanlı kökenli bir gelenek olan toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Tören, Kerkük'ün Musalla semtindeki Kadir Allav Camisi'nde yapıldı ve yaklaşık 50 çocuk sünnet edildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara geleneksel Türkmen kıyafetleri giydirildi; tören hem dini hem de kültürel bir şölen olarak öne çıktı.

Camii yetkilisinden açıklama

Kadir Allav Camisi imam hatibi Mahmud Sıddık Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada camilerinde yaklaşık 15 yıldır toplu sünnet etkinliğini sürdürdüklerini söyledi. Kasapoğlu, bunun bir Osmanlı kültür mirası olduğuna dikkati çekerek dedelerinden kalan bu mirasa sahip çıktıklarını ifade etti.

Kasapoğlu, etkinlik kapsamında 50 çocuğun sünnet edildiğini kaydederek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Türkmen toplumunun geleneği

Şölene katılan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, her yıl özellikle Türkmenlerin yoğun olduğu birçok semt ve bölgede bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Vindavi, ailelerin erkek çocuklarını özellikle kandilde sünnet ettirmelerinin Mevlid Kandili'ne verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Toplu sünnete katılan Çetin Demirci, 'Her yıl Peygamberimizin doğduğu günde bu camide onlarca çocuk sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atıyor.' diyerek bu geleneğin sadece Türkmenlere has olduğunu ve yüz yıllardır sürdürüldüğünü vurguladı. Demirci, bu şölende yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı