Kerkük'ten Gazze'ye Mama Kampanyası: Hedef 5 Bin Çocuk

Kerkük'te Zad İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki bebekler için mama kampanyası başlattı; hedef 5 bin çocuk, bir mama kutusu maliyeti yaklaşık 40 dolar.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:21
Irak'ın Kerkük kentinde, Gazze'deki ailelere destek amacıyla bebek maması yardımı kampanyası başlatıldı. Kampanya, bölgedeki bebeklerin temel beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kampanyanın amacı ve yürütücü kuruluş

Zad İnsani Yardım Derneği temsilcisi Mustafa Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada kampanyanın tek amacının Gazze'de açlıkla mücadele eden ailelerin çocuklarına mama temin etmek olduğunu söyledi. Bir Iraklı olarak çok savaş ve zor günler yaşadıkları için bu tür şartların ne olduğunu çok iyi anladıklarını bildiren Muhammed, bu yüzden kampanyayı başlattıklarını aktardı.

Hedef, lojistik ve maliyet

Muhammed, kampanyanın Gazze'deki en az 5 bin çocuğa mama temin etmeyi hedeflediğini vurguladı ve toplumun geniş ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını aktardı. Kerkük Büro Temsilcisi Necat Muhammed Abbas ise ilk günden itibaren bölgeye yardım göndermeye başladıklarını bildirdi.

Abbas, Gazze'nin Cibalya bölgesinde üç ayrı yardım noktası oluşturduklarını, kısıtlı imkanlarla gıda ve sağlık yardımlarını gönderme çabası içinde olduklarını ifade etti. Özellikle çocuklar için mama teminine öncelik verdiklerini söyledi.

Yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının giderek zorlaştığını belirten Abbas, tek bir süt ya da mama kutusunun Gazze'ye ulaşmasının maliyetinin yaklaşık 40 dolara bulduğunu kaydetti. Buna rağmen yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ve kampanyayı başlatmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Gönüllü desteği

Kampanyaya destek veren tıp fakültesi öğrencisi Cihat Necat, Gazze'deki çocukların ve bebeklerin durumunu televizyondan ve sosyal medyadan izledikçe kahrolduklarını söyledi. Gönüllü olarak kampanyaya katıldığını belirten Necat, toplanacak her yardımın Gazze'deki aile ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacağını ifade etti.

