Keşap Çamlıca'da taşınan ahşap yapı devrildi: 1 ölü

Kaza detayları

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca köyünde taşınırken devrilen bir ahşap yapı sonucu Adnan Akyol (57) ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akyol, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Adnan Akyol hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

