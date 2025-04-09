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KFOR Görevini Tamamlayan 65'inci Mekanize Piyade Tugayı Türkiye'ye Döndü

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, KFOR görevini başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:01
KFOR Görevini Tamamlayan 65'inci Mekanize Piyade Tugayı Türkiye'ye Döndü

KFOR Görevini Tamamlayan 65'inci Mekanize Piyade Tugayı Türkiye'ye Döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli komando taburunun görev süresini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının KFOR görevi sırasında büyük bir özveri ile görev yaptıkları belirtilerek, "Komando Taburu, 1 Nisan 2025 tarihinde görev süresini tamamladı. Kosova'dan Türkiye'ye dönen komandolarımız Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılandı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, KFOR görevini tamamlayan komando taburunun dönüş anı ile ilgili fotoğraflar da paylaşılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli komando taburunun görev süresini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli komando taburunun görev süresini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

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