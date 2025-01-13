Khabib Nurmagomedov'un Uçaktan İndirilmesi Tepkilere Yol Açtı

Khabib Nurmagomedov'un Uçaktan İndirilmesi

Eski Ultimate Fighting Championship (UFC) hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, ABD'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı olayla gündeme geldi. Nurmagomedov, Frontier Airlines'a ait bir uçakta koltuk tartışması nedeniyle uçaktan indirildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşananların olası bir ırksal ayrımcılık durumu olup olmadığını sorguladığını ifade etti. Nurmagomedov'un sosyal medyada paylaşımında, uçakta acil çıkış koltuğunda oturduğu sırada bir kabin görevlisinin ona, olası bir acil durumda diğer yolculara yardım etmeye hazır olup olmadığını sorduğu anların görüntüleri yer aldı.

Sosyal Medyadaki Açıklaması

Nurmagomedov, "Olay Fly Frontier'de yaşandı, AlaskaAir değildi. Sorularla gelen hanımefendi oldukça kabaydı. Ben iyi bir İngilizce konuşsam bile beni koltuğumdan kaldırmakta ısrar ediyordu. Bunun sebebi ırksal, ulusal veya başka bir şeydi, emin değilim" dedi.

Yaşananların ardından kabin görevlisinin iki dakikalık bir konuşmanın ardından güvenliği çağırdığını belirten Nurmagomedov, “Ardından uçaktan indirildim. 1,5 saat sonra başka bir havayoluna binip gideceğim yere doğru yola çıktım. Videoda da görebileceğiniz gibi sakin ve saygılı kalmaya çalıştım. Ancak mürettebat üyeleri bir dahaki sefere daha iyisini yapmalı ve müşterilere karşı daha nazik olmalılar" ifadelerini kullandı.

Frontier Airlines ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Khabib Nurmagomedov, UFC kariyerini 29-0 gibi yenilgisiz bir rekorla tamamlamış olup, tüm zamanların en iyi karma dövüş sanatları sporcularından birisi olarak kabul edilmektedir.